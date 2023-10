(Di domenica 8 ottobre 2023)inallala proposta di legge per l'istituzionedelle discipline, presentata dalla deputata di Fratelli d'Italia, Marta Schifone. Per domani è fissato infatti l'avviodiscussione generale.Obiettivolegge, come si legge nella proposta, è quello di "promuovere maggiormente in ambito nazionale l`orientamento, l`apprendimento, la formazione e l`acquisizione di competenze nelle discipline scientifiche quali la scienza, la tecnologia, l`ingegneria e la matematica, note con la sigla inglese, per favorire l`innovazione e la prosperitànazione".

Bartòlo asserisce che chidal mare è il benvenuto, che abbiamo una responsabilità per accoglierli perché li abbiamo sfruttati schiavizzati, privati della dignità. Mare nostrum deve diventare ......e fargli credere che la sua attenzione deve stare in un posto preciso mentre la sua condanna... Dovrà tornare inil 24 ottobre per una serie di reati presunti. E cosa fa lui per gestire la ...

Arriva Gualtieri in aula e i consiglieri del Pd non si fanno trovare. Salta l'intervento del sindaco RomaToday

Arriva in aula Camera la pdl per l’istituzione della settimana Stem IL FOGLIETTONE

La settimana economica è incentrata sull'approdo in Parlamento della Nadef, l'approdo in Aula è previsto per mercoledì ...Esposto dell’opposizione in Procura a Monza, "è il nostro primo atto formale dall’avvio dell’indagine, il 27 giugno, sulle pratiche edilizie sospette per la quale è indagato un dipendente del Municipi ...