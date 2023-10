Apostolico in piazza | Nordio valuta ispezione e il Csm rimprovera i magistrati

... un giudice incontro le forze dell'ordine. Nelle nuove immagini, la dottoressanon difende donne e uomini in divisa insultati, alza la voce e il braccio, tace davanti a grida e ...... però, continua a puntare i riflettori sulla giudice e aumenta il pressing per le dimissioni di. "Per qualcuno a sinistra il problema è "chi ha girato il video", in pubblicadi un ...

Apostolico, spunta un secondo video: la giudice discusse con gli agenti Avvenire

Migranti, Salvini attacca la giudice Apostolico: “Era in piazza con l’estrema sinistra”. L’Anm: “Preoccupa sc… la Repubblica

Sarebbe stato un carabiniere a girare il video che riprende la giudice Iolanda Apostolico ad una manifestazione del 2018 al porto ...A Roma manifestazione del sindacato rosso e di cento associazioni. Schlein abbraccia Landini nel retropalco, poi lui si prende la scena. "Qui per difendere i diritti costituzionali. Subito il salario ...