Apostolico in piazza | il video fu girato da un carabiniere | poi spunta il secondo…

(Di domenica 8 ottobre 2023) La Lega e Fratelli d’Italia chiedono le dimissioni della giudice; il vicepresidente del Csm, Fabio Pinelli, ricorda ai magistrati che “i loro comportamenti, anche privati, possono compromettere la fiducia dei cittadini nella magistratura”. Nel frattempo il ministro della difesa Carlo Nordio valuta la possibilità di disporre un’ispezione al tribunale di Catania, per stabilire se L'articolo proviene da Il Difforme.

"Atto democraticamente eversivo". Massimo Giannini lascia interdetta anche Lilli Gruber . Ospite di Otto e mezzo su La7, l'ormai ex direttore della ...

... un giudice incontro le forze dell'ordine'. Immagini in cui 'la dottoressanon difende donne e uomini in divisa insultati, alza la voce e il braccio, tace davanti a grida e parole ...... un giudice incontro le forze dell'ordine. Nelle nuove immagini, la dottoressanon difende donne e uomini in divisa insultati, alza la voce e il braccio, tace davanti a grida e ...

Apostolico, spunta un secondo video: la giudice discusse con gli agenti Avvenire

Migranti, Salvini attacca la giudice Apostolico: “Era in piazza con l’estrema sinistra”. L’Anm: “Preoccupa sc… la Repubblica

A piazza colonna si svolge una riunione permanente «sul drammatico ... lo scontro frontale tra la maggioranza e la magistratura sulla giudice di Catania Iolanda Apostolico. La Lega continua a chiedere ...Un nuovo video della manifestazione del 2018 a Catania contro il trattenimento sulla nave Diciotti degli immigrati soccorsi in mare aggiunge immagini, a quelle gia’ diffuse da Matteo Salvini in un pre ...