Apollo 13 | la storia vera che ha ispirato il film

(Di domenica 8 ottobre 2023)13 èalladegli astronauti che hanno tentato la missione omonima di allunaggio nel 1970. La pellicola è basata in particolare sul libro Lost Moon scritto da uno dei tre astronauti della missione, James Lovell. Dopo il primo atterraggio sulla luna con il programma11 nel 1969, e il successivo12 che era stato a sua volta un successo, gli USA erano a capo dell’esplorazione spaziale ed erano intenzionati a inviare uomini sulla Luna, per studi e ricerca, il più possibile negli anni a venire. Purtroppo il tredicesimo tentativo è stato un vero e proprio disastro al punto che da lì in poi ci sarebbero voluti tempi di preparazione più lunghi per portare chiunque nello spazio. Questi gli eventi in sintesi. Partiti l’11 Aprile 1970, James Povell, Fred ...