Apollo 13 | come finisce il film

Leggi su screenworld

(Di domenica 8 ottobre 2023)13,del 1995,con il trio di astronauti composto da Jim Lovell (Tom Hanks), Jack Swigert (Kevin Bacon) e Fred Haise (Bill Paxton) che rientrano sulla Terra dallo spazio dopo che la missione lunare è stata un fallimento. La storia del13 ruota attorno ai tre astronauti Jim, Jack e Fred che devono prepararsi per tentare l’omonima missione spaziale dell’allunaggio dopo che Neil Armstrong e soci hanno avuto successo anni prima. Purtroppo poco dopo essere giunti nello spazio avvengono una serie di incidenti che rischiano di mettere in pericolo la vita dell’equipaggio. In particolare esplodono i serbatoi di ossigeno danneggiando gravemente la navicella e costringendoli al rientro in atmosfera. Dopo un concitato tentativo di ritorno e un conseguente blackout delle ...