Antonella Fiordelisi asfalta Anna Pettinelli!

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 8 ottobre 2023) Giaele De Donà ha dimenticato Oriana Marzoli? La frase in radio che lascia perplessi – VIDEOlisa e il pensiero dolce e rispettoso verso Maria De FilippiFedez finalmente oggi è tornato a casa, ecco cosa lo ha salvato – VIDEO Grande Fratello Vip 7, la vendetta di: sentite cosa disse la Pettinelli mentre lei era in Casa e come ha risposto la vip!, LA VIP NON LE MANDA A DIRE: COMEPETTINELLI SU TWITTER-, ex amata concorrente del GF VIP 7, Reality Show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, sta facendo molto discutere con le sue mosse social. L’influencer salernitana, infatti, deve aver serbato rancore versoPettinelli, la ...