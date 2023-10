Anticipazioni Uomini e Donne | registrazione sabato 7 ottobre 2023 | Manuela elimina Michele

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 8 ottobre 2023), i riflettori del dating show, condotto da Maria De Filippi, si sono accesi per la decimadella stagione-2024, in cui una delle decisioni più sorprendenti è stata quella della tronistaCarriero, che hatoLongobardi e ha iniziato la frequentazione di un altro corteggiatore di nome Tommaso. Per quanto riguarda il trono classico, ci sono stati degli intoppi anche per Cristian Forti, che ha portato in esterna due corteggiatrici, baciandole entrambe. Una volta in studio le due ragazze hanno avuto un’accesa discussione che ha coinvolto tutti i presenti. Mentre di Brando Ephrikian non si è parlato. Per quanto riguarda il trono over invece, un ...