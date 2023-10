Anticipazioni Grande Fratello | la crisi di Letizia Petris | adesso vuole lasciarlo

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 8 ottobre 2023) Giaele De Donà ha dimenticato Oriana Marzoli? La frase in radio che lascia perplessi – VIDEOAnnalisa e il pensiero dolce e rispettoso verso Maria De FilippiFedez finalmente oggi è tornato a casa, ecco cosa lo ha salvato – VIDEOsvela retroscena inediti che confida a Anita Olivieri la volontà di rompereE ANITA GRANDI AMICHE-e Anita Olivieri si ritrovano in giardino a parlare delle loro relazioni. Mentre Anita si dice consapevole di volere una storia con una persona di cui essere sicura e che la faccia star bene, cosa di cui sta riflettendoche è chiusa in casa, ...