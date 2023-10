Anticipazioni Amici 23 | puntata di oggi domenica 8 ottobre 2023 | Maria De Filippi consola un allievo in lacrime

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 8 ottobre 2023) Accendete la TV e preparate i popcorn: la terzadi23 va in ondasu Canale 5 alle ore 14:00 e le aspettative sono alle stelle conDepronta a fare gli onori di casa con due ospiti fenomenali: la cantante Annalisa Scarrone e la ballerina Virna Toppi, pronte a dare un tocco in più alla giuria già stellare formata da Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo. Gli allievi, tra canti, balli e sfide, si confrontano con le aspettative, le sorprese e le insidie che il talent ha da offrire. Uno di loro si ritroverà addirittura in, spingendo la conduttrice a interrompere momentaneamente la registrazione. Ma procediamo con ...