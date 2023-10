Annalisa torna ad Amici con il 1° posto in classifica

Leggi su optimagazine

(Di domenica 8 ottobre 2023) Daè partita e adriforte del suo primoinadnella puntata di domenica 8 ottobre: è la giudice della gara di canto ma non solo. In puntata si esibisce anche. Presenta l’album E poi siamo finiti nel vortice, primo inFimi: è proprio questo, infatti, il disco più venduto della settimana in Italia sia per i CD che per i vinili. Non solo: è il primo album diad esordire al vertice della chart e il primo di un’artista italiana a raggiungere questa posizione da 6 mesi. Questo traguardo si aggiunge ai numerosi successi che hanno caratterizzato l’ultimo anno diin musica: non solo è stata la prima donna al n.1 della ...