(Di domenica 8 ottobre 2023) Se fino alla settimana scorsa l’unico ad aver palesato un interesse al GF era Massimiliano Varrese (che si è dichiarato ad Heidi Baci), in questi giorni nella casa c’è stata un’esplosione d’amore. Ieri seraOlivieri si è appartata con Arnold e gli ha confessato di essere in crisi, perché non sa che fare con ilche ha fuori. La gieffina è arrivata a dire che spera che il suo compagno decida per lei cosa fare, soprattutto alla luce del suo avmento con. Se tutto andrà nella “giusta” direzione Alfonsoaprire la puntata di domani così…che vuole divertirsi con#GrandeFratello pic.twitter.com/SAWWqBoh12 — greta (@soygreta22) October 7, 2023e le confessioni sul suo: ...

La 25enne di origini senegalesi Samira Lu , ha confessato un interesse per gieffinoamato dentro e fuori dalla Casa del Grande Fratello . Grande Fratello, Samira Lu avrebbe un ...Modini e...non si è mostrata totalmente restìa alla situazione, ma, avendo una situazione sentimentale complicata fuori, non sembrerebbeconvinta . 'Mi godrei la cosa per come viene, sicuramente... ...

Anita molto vicina a Paolo: "Il mio ragazzo potrebbe avermi già lasciata" Biccy

Anita Olivieri e il suo interesse nei confronti di Paolo Masella ... Grande Fratello

Oggi, sabato 7 ottobre 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: eliminazione inaspettata nel trono classico e nuova delusione per Gemma Galgani.Lì in cucina a gironzolare c’era anche Anita Olivieri che, in compagnia dell’amica Samira Lui, ha fatto sapere di aver bisogno di una colazione salata. Evidentemente molto affamata ha incaricato la ...