Angelus | Papa | appello accorato per le centinaia di morti in Israele

(Di domenica 8 ottobre 2023) Il dolore di Francesco per la pace in Israele e Palestina: «Attacchi e armi si fermino» In una piazza San Pietro soleggiata e gremita, oggi, domenica 8 ottobre 2023, Francesco ha lanciato dei messaggi davvero importanti. Commentando l'episodio del vangelo domenicale, ossia la parabola dei vignaioli omicidi, il Papa ha voluto sottolineare l'importanza

Di seguito le parole con cui Papa Francesco ha commentato il Vangelo dio oggi prima di recitare la preghiera dell’Angelus Oggi il Vangelo ci presenta una parabola drammatica, con un epilogo triste ...“Seguo con apprensione e dolore quanto sta avvenendo in Israele, dove la violenza è esplosa ancora più ferocemente, provocando centinaia di morti e feriti. Esprimo la mia vicinanza alle famiglie delle ...