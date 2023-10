Andreoletti | “Mi tengo stretto il punto | gara condizionata dai cambi”

(Di domenica 8 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiCerignola – Le parole di Matteoal termine della sfida valevole il campionato di Serie C che ha visto il Benevento giocare contro l’Audace Cerignola. L’allenatore bergamasco ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Domenico Monterisi” di Cerignola per affrontare la formazione di Ivan Tisci. Questi i temi affrontati dal tecnico della Strega nel post partita. Prestazione – Partita dai due volti. Nel primo tempo abbiamo fatto anche una prestazione qualitativa, siamo riusciti ad allargare il gioco. Siamo mancati i nostri giocatori maggiormente qualitativi, la condizione deve crescere. Una ripresa di sofferenza, il Cerignola non è imbattuto per caso. Ho tolto una punta perché l’avversario era in dominio, ci siamo messi a cinque nel finale e abbiamo provato a ripartire. Occasioni – Andare in vantaggio avrebbe ...

Dagli spogliatoi. Andreoletti: "Abbiamo margini di crescita enormi". Capuano non gradisce l'attesa e scappa via Ferrante e Karic regalano al Benevento il secondo successo stagionale.