Andrea Delitio | genio del Rinascimento «periferico»

Leggi su panorama

(Di domenica 8 ottobre 2023) È stato un maestro della pittura centro-meridionale, nel Quattrocento con un’interpretazione originale dello stile tardo gotico maturata nei contatti e nelle collaborazioni in importanti città italiane. È però nel suo Abruzzo che se ne ammirano i capolavori. Chi dice Quattrocento artistico in Abruzzo, chi dice pittura rinascimentale in quella regione, dice innanzitutto un nome:. Una delle situazioni più appassionanti che gli studiosi trovano nelè lo sviluppo di quelle che, forse non troppo propriamente, vengono considerate «le periferie» rispetto ai centri propulsori, Firenze in primis. Molte volte questi «Rinascimenti» locali hanno avuto un maestro particolarmente rappresentativo, una personalità decisamente più distinta ed elevata; molte volte questi maestri hanno finito per essere identificati con ...