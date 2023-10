Ammassavano armi da giorni ; il segnale sottovalutato dall' Intelligence

Leggi su iltempo

(Di domenica 8 ottobre 2023) L'attacco tremendo di Hamas è "un gigantesco fallimento per Israele", spiega Yossi Melman, analista militare, scrittore e giornalista israeliano esperto di. I miliziani palestinesi hanno sferrato un massiccio attacco via aria, terra e acqua, sorprendendo quello che si riteneva uno dei più efficienti servizi di sicurezza al mondo. "Abbiamo consentito ad Hamas e all'Iran di dimostrare che siamo deboli", dice l'esperto israeliano a Repubblica secondo cui il 7 ottobre 2023 "è il giorno peggiore della nostra storia". Non solo per gli effetti dell'attacco - centinaia di morti, un migliaio di feriti, 50 o forse più ostaggi nelle mani dei terroristi - ma perché "l'intera macchina dello Stato ha fallito: l'che non ha saputo prevedere, i militari che non hanno reagito in modo efficace e perfino le strutture civili come gli ospedali che ...