Amici | Kumo svela il significato del suo nome | “Mi chiamo così da quando ho rischiato la vita in un incidente Lì è morto Tiziano ed è nato Kumo””

(Di domenica 8 ottobre 2023) All’interno della scuola di “2023“, i ragazzi stanno gradualmente aprendosi e condividendo le loro storie personali. In un momento di pausa tra le lezioni,, il ballerino di Emanuel Lo, ha deciso di condividere con i compagni Holden, cantante seguito da Rudy Zerbi, ed Ezio, allievo di Anna Pettinelli, l’origine del suod’arte e ilche vi è dietro. Tutto è iniziatoEzio e Holden, preoccupati per il morale di, si sono fermati per parlare con lui.rivela di aver sentito la sua ragazza, che è molto triste per la sua assenza. Tuttavia,rassicura tutti dicendo: “Qui sto bene, sto conoscendo persone bellissime. Vivrò al massimo questa ...