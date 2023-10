Amici 23 | le pagelle dell’8 ottobre | Lil Jolie in cima alla classifica

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 8 ottobre 2023) Giaele De Donà ha dimenticato Oriana Marzoli? La frase in radio che lascia perplessi – VIDEOAnnalisa e il pensiero dolce e rispettoso verso Maria De FilippiFedez finalmente oggi è tornato a casa, ecco cosa lo ha salvato – VIDEO23, ledei cantanti e ballerini della scuola di Maria De Filippi: chi emerge e chi non convince ancora il pubblico NUOVO APPUNTAMENTO CON23: LEDEI CANTANTI E DEI BALLERINI- Una nuova puntata per i nuovi allievi di23 che ancora una volta sono chiamati ad esibirsi e a fare del loro meglio per mostrare le proprie doti. Chi ha convinto il pubblico web e chi no. Tutti i voti, catturati dal web Lil, datele un palco, è già pronta per diventare una nuova Angelina Mango 9,5 Mew, ha già un controllo della voce e il ...