Amici 23 | com’era Holy Francisco prima di entrare nella scuola? Altro che mullet rosso fuoco!

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 8 ottobre 2023)23,dipiù famosa d’Italia? Niente capelli rossi, era completamente diverso!è, sicuramente, già uno degli allievi più amati dell’ultima edizione didi Maria De Filippi. Ha fatto il suo ingressocon il brano “Tananai“, con cui ha conquistato numerosi consensi e diviso anche l’opinione dei professori: se da una parte ha conquistato Anna Pettinelli che ha lo ha preso con sé in squadra con entusiasmo, a differenza di Rudy Zerbi che non ha visto del vero potenziale in lui. Infatti i due sono stati protagonisti di una discussione, praticamente poche ore dopo il suo ingresso ...