Amerigo Vespucci | morto in Brasile il tenente di vascello Marino Fatale un incidente con la moto

E' morto a causa di un incidente stradale, ieri a Fortaleza, in Brasile, il tenente di vascello Daniele Marino, imbarcato sulla nave '' in qualità di medico di bordo per la campagna in corso. L'incidente è avvenuto durante la sosta in porto della nave; sono in corso le verifiche del caso da parte delle autorità ...... in Brasile, ha causato la morte del tenente di vascello Daniele Marino, che prestava servizio come medico di bordo sulla nave '' durante la campagna in corso. ...

