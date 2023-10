Amerigo Vespucci | medico di bordo morto in incidente stradale in Brasile

(Di domenica 8 ottobre 2023) Roma, 8 ott. (Adnkronos) - E'a causa di un, ieri a Fortaleza, in, il tenente di vascello Daniele Marino, imbarcato sulla nave '' in qualità didiper la campagna in corso. L'è avvenuto durante la sosta in porto della nave; sono in corso le verifiche del caso da parte delle autorità locali per determinare le dinamiche. "La famiglia è stata avvisata e la Marina è vicina ai familiari garantendo ogni necessario supporto", spiega una nota.

... in Brasile, ha causato la morte del tenente di vascello Daniele Marino, che prestava servizio come medico di bordo sulla nave '' durante la campagna in corso. ...Mentre la nave si trovava ormeggiata in Brasile, il tenente di vascello ha perso la vita in un incidente stradale

Muore in un incidente stradale in Brasile il tenente di vascello Daniele Marino, medico della nave Vespucci Virgilio Notizie

Amerigo Vespucci, la tragedia. Muore il medico di bordo Daniele Marino IL TELEGRAFO Livorno

Roma, 8 ott. (Adnkronos) – E’ morto a causa di un incidente stradale, ieri a Fortaleza, in Brasile, il tenente di vascello Daniele Marino, imbarcato sulla nave ‘Amerigo Vespucci’ in qualità di medico ...Il tenente di vascello Daniele Marino, imbarcato su nave Vespucci in qualità di medico di bordo per la campagna in corso in Brasile, ha perso la vita ieri alle… Leggi ...