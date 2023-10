Amazzonia contesa | l’ultima battaglia degli indigeni per proteggere le loro terre

Leggi su tpi

(Di domenica 8 ottobre 2023) È stato definito il “processo del secolo” il caso che ha portato la Corte Suprema brasiliana a riconoscere i diritti della popolazione indigena Xokleng-Laklãnõ dopo – per l’appunto – oltre 100 anni di conflitti, espropri e battaglie legali contro i coloni nella regione meridionale di Santa Catarina, una delle più segnate dalle violenze per le dispute territoriali in Brasile. La decisione, raggiunta il 21 settembre scorso con il sesto e decisivo voto contro l’applicazione del cosiddetto “marco temporal”, o limite temporale, una proposta di legge concepita per sottrarreni alle comunità indigene, è stata accolta con danze e lacrime di gioia da folle colorate davanti alla sede della Corte Suprema a Brasilia e in diverse parti dell’, dove abitano 1,7 milioni di cittadini. La decisione storica della Corte, raggiunta ...