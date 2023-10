Amanda Lear ha rifiutato un duetto con i Maneskin a Sanremo | Non sapevo chi fossero e ho detto | quanto mi pagate?

Il programma della rete ammiraglia di casa Mediaset avrà in studio anchecon tutto il suo fascino evergreen. Silvia Toffanin ospiterà per una interessante intervista anche Marisa Laurito ...Lorella Cuccarini, Al Bano, Michelle Hunziker esono tra gli ospiti di oggi e domani, 7 e 8 ottobre 2023, di 'Verissimo', il programma condotto da Silvia Toffanin dalle 16.30 su Canale 5 nel weekend. Oggi in studio Lorella Cuccarini, ...

Amanda Lear e il rifiuto ai Maneskin: Non sapevo chi fossero, gli chiesi quanto mi avrebbero pagata Fanpage.it

Maneskin, il no di Amanda Lear per Sanremo: la confessione Adnkronos

Chi era Alain Philippe Malagnac d’Argens Amanda Lear ha vissuto diverse storie significative nel corso della sua vita, ma una in particolare ha sempre ricevuto parole di elogio e profonda nostalgia.Amanda Lear è stata beccata in dolce compagnia. La donna più chiacchierata dello spettacolo impegnata in una cena intima. Ma scopriamo di chi si tratta. Amanda Lear è al tempo stesso sia una delle ...