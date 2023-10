(Di domenica 8 ottobre 2023) Massimiliano, tecnico dello Spezia, affronta la sfida contro il Pisa con una squadra in. Ballottaggi in campo e probabile riconferma del 3 - 4 - 1 - 2 che ha portato alla prima ...

Massimiliano, tecnico dello Spezia, affronta la sfida contro il Pisa con una squadra in crescita. Ballottaggi in campo e probabile riconferma del 3 - 4 - 1 - 2 che ha portato alla prima vittoria della ...... lanciata dalla vittoria esterna contro lo Spezia che potrebbe costare la panchina ad. Tra i papabili per sostituire l'allenatore intra l'altro ci sarebbe Rolando Maran, ancora sotto ...

Alvini in bilico: "Ma stiamo bene e siamo in crescita" Quotidiano Sportivo

Lo Spezia non si sblocca: con il Brescia è 0-0, Alvini resta in bilico Telenord.it

Nel documento redatto dal Ministero dell'Economia e della finanza del leghista Giorgetti si sottolineano gli effetti positivi per la riforma del sistema pensionistico demonizzata negli anni, specie da ...N omen omen. A voler ironizzare su una vicenda molto delicata si potrebbe dire che da un magistrato il cui cognome è Apostolico non ci si può aspettare altro che la propensione a diffondere un messagg ...