Allergica alle noccioline | tiktoker va in ospedale | “Ho rischiato di morire” | poi filma tutto

(Di domenica 8 ottobre 2023) Pubblicato il 8 Ottobre, 2023 In poco meno di 7 giorni, un video è diventato virale su TikTok, raggiungendo la cifra di 17 milioni di visualizzazioni: l’autrice del video, però, hadavvero tanto. Lei si chiama Shiv Sewlal, e si èta nel bel mezzo di una crisi, che avrebbe addirittura potuto ucciderla. Molti utenti, stupefatti, della calma della ragazza, che non ha usato un autoiniettore di epinefrina che avrebbe evitato pericoli alla sua salute. La notizia è stata riportata dal Daily Mail e, per fortuna, la giovane, grazie all’aiuto dei medici, ha superato senza grandi conseguenze la crisi, continuando con nonchalance a condividere sul suo account le varie fasi della terapia a cui è stata sottoposta. LEGGI ANCHE: IL...

L'obiettivo della pagina è darepersone costrette a vivere come lei, da condizioni simili, la forza di andare avanti. Spesso, per chi ha malattie rare come l'orticaria acquagenica - è incurabile ......nel pannolino comporta la macerazione delle cute che diventa di conseguenza più vulnerabile... Tra le possibili cause occorre aggiungere la dermatiteda contatto . Conseguenze sono ...

