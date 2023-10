Allarme riso Carnaroli e condimento per insalate di pasta | ritiro per rischio chimico e frammenti di vetro

(Di domenica 8 ottobre 2023) Un lotto di, commercializzato con il marchio Carosio e disponibile presso la catena di supermercati Lidl, è stato ritirato dagli scaffali a causa di un. Il ministero della Salute ha rilevato, in alcune confezioni da 1 kg con scadenza a febbraio 2025 e codice a barre 20505318, tracce di cadmio superiori ai limiti legalmente consentiti. Questoè stato prodotto per Lidl dall’azienda Curti srl, situata a Valle Lomellina, in provincia di Pavia. Cosa provoca il Cadmio Il cadmio, una sostanza classificata tra i cancerogeni umani certi, può aumentare ildi sviluppare tumori se ingerito in dosi eccessive. Tuttavia, è importante sottolineare che il cadmio, se presente entro i limiti stabiliti dalla legge, può essere assorbito dal corpo umano e ...

