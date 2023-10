Allarme in Qatar | rischi per il GP di Formula Uno

Leggi su rompipallone

(Di domenica 8 ottobre 2023) L’arriva direttamente dal, sede del GP in corso di questo weekend diUno: la notizia lascia sorpresi tutti gli appassionati. LaUno in questo weekend fa tappa in, sul circuito di Lusail. L’appuntamento è di quelli storici, in quanto Max Verstappen è diventato Campione del Mondo con larghissimo anticipo. L’olandese ha messo in pugno il suo terzo titolo iridato, confermandosi così come un talento destinato a scrivere ulteriori pagine di successo e di storia per questo sport. Oltre al campionato piloti, diversi sono i duelli infuocati sulla griglia di partenza: al di là della vittoria nel campionato Costruttori che è nelle mani di Red Bull, ci sono ancora tanti scontri da vivere da qui al termine della stagione. Uno tra tutti, ovviamente, è il testa a testa tra Leclerc ...