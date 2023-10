Al film ‘Io Capitano” di Matteo Garrone è stato assegnato il Capri Humanitarian Award 2023

(Di domenica 8 ottobre 2023) A “IO” IL27 dicembre, conattesi anche gli attori Sarr e Fall premio speciale della 28esima edizione di ', Hollywood - The InternationalFestival' in prog

... si è messo in gioco in questa nuova avventura che lo vede per la prima volta recitare in un, ... Sotto casa c'era un falegname, allora mamma mi regalò una chitarra einiziai a provare a cantare ...Un giorno andrà via di casa edirò addio alla mia bellissima vita ancora una volta, e questo è ... Questo è un messaggio segreto anche nel: ciascuno di noi vuole una vita bellissimadipende solo ...

Matteo Garrone sul suo ultimo film "Io Capitano": "è un romanzo di ... Radio Capital