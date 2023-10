Al cospetto del “re delle Orobie” | il Rifugio “Antonio Baroni al Brunone” e i suoi pizzi

Leggi su bergamonews

(Di domenica 8 ottobre 2023) Valbondione. Ilal” non è semplicemente ilpiù antico della Bergamasca, ma soprattutto è il “Re”. Uno di quei luoghi che, se sei appassionato di montagna, non puoi non andarci almeno una volta nella vita nonostante le difficoltà necessarie per raggiungere i 2295 metri che lo pongono al secondo posto come struttura ricettiva più alta della provincia. Posto sotto il passo della Scaletta e incastonato fra iRedorta (3.038 metri), Scais (3.038 metri) e Diavolo di Tenda (2.914 metri), ildeve le proprie origini alla sezione di Bergamo del CAI che decise di puntare su un’antica baita, utilizzata in precedenza come ricovero per i lavoratorivicine ...