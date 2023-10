Al Capone | le origini italiane del gangster

Leggi su cultweb

(Di domenica 8 ottobre 2023) Al, uno fra i più famosidella storia criminale statunitense, ha; entrambi i suoi genitori, Gabriele Caponi e Teresa Raiola erano infatti nati ad Angri, un paese in provincia di Salerno. Caponi, nato Gabriele Francesco Saverio il 12 dicembre 1865, era l’erede di una famiglia di noti pastai della zona; Raiola, nata il 28 dicembre 1870, si guadagnava da vivere come sarta. I due, dopo il matrimonio, contratto il 25 maggio 1891, avrebbero presto tentato la fortuna, come decine di loro compaesani, salpando per il Nuovo Mondo. Nel 1895 (secondo alcune fonti il viaggio sarebbe però avvenuto già nel 1893) Gabriele e Teresa lasciano Castellamare di Stabia a bordo della nave Werra, in direzione di New York; con loro il primogenito, Vincenzo, e Raffaele, di appena tre mesi; le incertezze degli ...