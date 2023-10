AEW Tag Team Championship | chi ha vinto a Collision?

Leggi su aewuniverse

(Di domenica 8 ottobre 2023) Lo spettacolo AEW ha iniziato un’ora prima del previsto, regalando subito forti emozioni. Starks ha colto Cash Wheeler di sorpresa attaccandolo alle spalle poco prima dell’inizio del match, gettandolo vicino fuori dal ring. Bill ha sfruttato l’occasione per abbatterlo con un Chokeslam sul tavolo dei commentatori. Harwood, rimasto da solo, non ha potuto fare molto. Big Bill prima lo ha colpito con una serie di Chokeslam poi lo ha immobilizzato, consentendo a Starks di completare il match con la sua Spear. AND NEW!It was a valiant effort from FTR, but the numbers were too great for Dax Harwood as we have NEW #AEW World TagChampions – Ricky Starks & Big Bill!Watch #AEWLIVE on TNT!@starkmanjones @TheCaZXL pic.twitter.com/YTm4IGEjyP— All Elite Wrestling (@AEW) October 7, 2023 Dopo 185 giorni e nove difese, FTR non è più il ...