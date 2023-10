AEW | Per la compagnia era stato inizialmente pensato un altro nome

(Di domenica 8 ottobre 2023) Dopo il debutto sulla scena internazionale, nel 2019, la AEW è sempre stata in costante trasformazione e ancora oggi sembrerebbe non aver trovato una vera e propria quadratura. Tony Khan, Kenny Omega, gli Young Bucks e Cody Rhodes ebbero una visione: creare la definitiva alternativa alla WWE; da lì nacque la AEW. Oltre alle svariate trasformazioni del brand durante gli anni, pare chelanon dovesse nemmeno chiamarsi così. Un sacrosanto ripensamento Nell’ultimo episodio di “Hey! (EW)”, gli Young Bucks hanno rivelato un curioso aneddoto relativo alprevistoper la. Pare, infatti, che inizalmente ilscelto fosse “World’s Best Wrestling”. “Sì, era quasi ‘World’s Best Wrestling’, quindi ringraziamo gli dei del wrestling che ...

...Dea Lasciami leccare l'adrenalina Strategie Germi Ci sono molti modi IL TOUR 09.09 PALMA CAMPANIA (NA) Ecosuoni Festival Cliccaacquistare i biglietti WEB & SOCIAL https://www.instagram.com/. ......c'è stato il proprietario dellae della ROH Tony Khan . "Purtroppo ha scritto su Twitter Khan Jamin Pugh non c'è più. Noto ai fan con il nome di Jay Briscoe, è stato una stella della ROH...

AEW Collision Report 07/10/2023 - Cinture in palio Tuttowrestling

AEW Collision: i match annunciati per il 07-10-2023 The Shield Of Wrestling

Durante l’ultima puntata di AEW Dynamite andata in onda mercoledì 4 ottobre 2023, Wardlow ha fatto il suo grande ritorno dopo esser rimasto fuori per svariato tempo, andando a distruggere ...During this year's edition of the African Energy Week (AEW) conference and exhibition – Africa's premier ... The projects have a capacity to produce 3.4 million tons per annum (mtpa), 12 mtpa and ...