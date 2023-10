AEW | Gli FTR spengono le voci di un possibile Addio “Questa è casa nostra”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 8 ottobre 2023) Poche ore fa ad AEW Collision i fan hanno assistito a una sorprendente e rapida vittoria di Big Bill e Ricky Starks sugli FTR per il titolo del mondo di coppia AEW. La sconfitta di Dax Harwood e Cash Wheeler ha scatenatotra i fan specialmente dopo un post di Harwood in cui ricordava i momenti più salienti del suo primo regno. Alcuni utenti più allarmisti hanno cominciato a sospettare di unauscita del duo dalla federazione. What a run. Love you all. Top Guys Out. pic.twitter.com/GTUOjyYNZL— Uncle Dax FTR (@DaxFTR) October 8, 2023 Ma la realtà è ben diversa. Fightful Select ha confermato che FTR e All Elite Wrestling hanno hanno firmato nell’aprile scorso un’estensione del contratto fino al 2027. E per dissipare qualsiasi ulteriore dubbio, lo stesso Dax Harwood ha preso la parola per tranquillizzare i fan più ...