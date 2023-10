AEW | FTR rinnovano con la All Elite fino al 2027

(Di domenica 8 ottobre 2023) Poche ore fa, AllWrestling ha trasmesso AEW Collision presso il Maverik Center a Salt Lake City, Utah. Tra vari match e segmenti, i fan hanno assistito a una sorprendente e rapida vittoria di Big Bill e Ricky Starks su FTR per il titolo del mondo di coppia AEW. La sconfitta di Dax Harwood e Cash Wheeler ha scatenato voci tra i fan specialmente dopo un post di Harwood in cui ricordava i momenti più salienti del suo primo regno. Alcuni utenti più allarmisti hanno cominciato a sospettare di una possibile uscita di FTR da AllWrestling, ma la realtà è ben diversa. Fightful Select ha confermato che FTR e AllWrestling hanno hanno firmato nell’aprile di quest’anno un rinnovo di contrattoal. What a run. Love you all. Top Guys Out. pic.twitter.com/GTUOjyYNZL— Uncle Dax ...

Anticipato di un'ora lo show ha regalato subito grandi emozioni. Starks ha attaccato Wheeler alle spalle poco prima dell'inizio del match, gettandolo vicino al tavolo dei commentatori, dove Bill ha co ...Last night's AEW Collision saw Starks and Bill defeat FTR to bring an end to Dax Harwood and Cash Wheeler's second reign with the AEW Tag Team Titles at 180 days.