AEW | Dax Harwood risponde ai rumours sul futuro degli FTR

(Di domenica 8 ottobre 2023) Nell’ultimo episodio di Collision, con grandissima sorpresa di tutti, gli FTR hanno perso gli AEW World Tag Team Championships in favore di Big Bill e Ricky Starks. La sconfitta di Dax & Cash ha fatto molto rumore tra i fan che, ovviamente, hanno iniziato a speculare sulormai ex campioni. Nelle ultime ore, infatti, Daxavrebbe depositato il trademark sul termine “CMFTR”, utilizzato da FTR e CM Punk durante i loro trios match. Oltre a ciò iche vorrebbero Punk di ritorno in WWE, non hanno fatto altro che aumentare le voci suldi uno dei tag-team più importanti al mondo. Dopo la sconfitta di Collision, Daxaveva postato una foto con una descrizione molto particolare: “Che avventura. Vi vogliamo bene. Top Guys Out”. A seguito di ...

Dax Harwood's social media posts have caused some fans to speculate about FTR's future in AEW, but the former World Tag Team Champion has provided some clarity.Big Bill e Ricky Starks hanno stupito tutti durante AEW Collision, sconfiggendo gli FTR e conquistando gli AEW World Tag Team Titles.