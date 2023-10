AEW Collision 7 10 2023 Risultati

(Di domenica 8 ottobre 2023) La puntata di AEWdi stasera è stata trasmessa in diretta dal Maverik Center di Salt Lake City, Utah! AEW World Tag Team Title Match! FTR (c.) – Dax Harwood & Cash Wheeler vs. “Absolute” Ricky Starks & Big Bill! Starks ha colto Cash Wheeler di sorpresa attaccandolo alle spalle poco prima dell’inizio del match, gettandolo fuori dal ring. Bill ha sfruttato l’occasione per abbatterlo con un Chokeslam sul tavolo dei commentatori. Harwood, rimasto da solo, non ha potuto fare molto. Big Bill prima lo ha colpito con una serie di Chokeslam, poi lo ha immobilizzato consentendo a Starks di vincere il match con la sua Spear. “American Dragon” Bryan Danielson vs. Kyle Fletcher di Aussie Open! Fletcher ha colpito Bryan con una spallata e con una ginocchiata sul braccio malandato. Bryan Danielson si è ripreso ed ha eseguito una sottomissione in ...

When AEW Collision first launched, many assumed that the Saturday night show was created specifically for CM Punk.