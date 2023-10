Aeroporto di Orio al Serio | minuto di silenzio per ricordare le vittime del disastro aereo di Linate

Leggi su bergamonews

(Di domenica 8 ottobre 2023) Undi raccoglimento, nell’orario in cui è accaduto l’incidentedi, per rendere omaggio alle persone che persero la vita e stringersi idealmente ai loro familiari. In occasione del 22° anniversario del tragico incidentedidell’8 ottobre 2001 questa mattina, alle 8,10, si è osservato undiall’diale in tutti gli altri scali nazionali perle 118delche ha profondamente cambiato l’aviazione civile italiana. L’incidente coinvolse un Cessna Citation CJ2 privato (immatricolato come D-IEVX), entrato erroneamente nella pista di decollo principale dell’...