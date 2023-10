Adesso però Israele si guardi allo specchio

Leggi su formiche

(Di domenica 8 ottobre 2023) La strategia terroristica di Hamas non trova giustificazioni di alcun genere e deve essere contrastata con ogni mezzo disponibile colpendone in ogni angolo del pianeta vertici politici ed operativi, ma questo non significa che tutti dobbiamo portare il cervello all’ammasso, perdendo così ogni capacità di analizzare il più lucidamente possibile i fatti in divenire e le prospettive future. E se è vero, come è vero, che gran parte del mondo islamico tifa da sempre contro ogni soluzione della questione palestinese, è altrettanto vero che la tragedia in corso in queste ore è di nuovo “conio” sotto molti profili e quindi impone anche a, alla sua classe dirigente ed alla parte della comunità internazionale che la sostiene un’analisi profonda dell’accaduto. La questione è politica, è militare, è economica. È politica perché il sistema istituzionale israeliano sbanda da ...