(Di domenica 8 ottobre 2023) Dalleche seguono il ritmo della giornata, trasformandosi da chignon a semi raccolti, alle ponytail sofisticate, a cui basta un nastro per farsi irresistibili, fino all'eleganza del bob e agli accessori, dettagli preziosi su hair styling lineari, contemporanei e pieni di poesia. Dalle spose famose alle passerelle le idee più irresistibili

...in tante potremmo scrivere trattati enciclopedici su ognuno delle sue mille e una. Da ...così tanto Beatrice Luzzi Ve lo diciamo noi di Mario Manca Vera Wang ricorda il vestito dadi ...Come il taglio ideale, lo styling al maschile e l'acconciatura per chi siin autunno di ... Il faux bob di Max Mara (Getty Images) Leggi anche ›anni 50: gli hairlook stile ...

Acconciature da sposa: le ispirazioni per dire «sì» in autunno Vanity Fair Italia

Francesca Ferragni, il beauty look di una sposa romantica e chic Vanity Fair Italia

Dalle acconciature che seguono il ritmo della giornata, trasformandosi da chignon a semi raccolti, alle ponytail sofisticate, a cui basta un nastro per farsi irresistibili, fino all'eleganza del bob e ...Da sempre, l'abito da sposa è uno degli elementi più iconici e significativi di un matrimonio e, nonostante la maggior parte delle donne opti per il classico abito bianco, la storia dei colori che ...