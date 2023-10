A1 | demolito con esplosivi il viadotto Torraccia Sud tra Barberino e Calenzano VIDEO

(Di domenica 8 ottobre 2023) Si è svolta nella mattinata di domenica 8 ottobre la demolizione attraverso l’uso didell’impalcato delSud, situato al km 271+681 dell’originaria carreggiata Sud del tratto di A1 Milano-Napoli, tra. L’operazione, fa sapere Autostrade per l'Italia, avvia la fase centrale del piano di ammodernamento delcome intervento propedeutico al più ampio programma di riqualificazione dell’intero tracciato, sotto la supervisione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La demolizione delè stata resa possibile anche grazie alla realizzazione della galleria Santa Lucia, la più lunga a tre corsie mai realizzata di Europa. Per la direzione Nord è prevista la riqualifica delle due corsie attualmente in uso ...

Il materiale demolito infine è stato stoccato per poter essere reimpiegato in altre attività di cantiere. Ammodernamento che va di pari passo con le opere di potenziamento della rete autostradale. La rigenerazione delle infrastrutture esistenti.

Cinque esplosioni hanno fatto brillare il viadotto Torraccia sull'A1. Alle ore 6.45 di oggi, domenica 8 ottobre, è avvenuta la demolizione attraverso l'uso di esplosivi dell'impalcato del viadotto. Gli ordigni sono stati posti in punti strategici con l'obiettivo di garantire la demolizione in sicurezza. Il materiale demolito infine è stato stoccato per il reimpiego in altre attività.