A novembre l’VIII edizione degli Stati Generali della Scuola Digitale | un evento di due giorni per promuovere il progresso dell’istruzione in Italia

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 8 ottobre 2023) La manifestazione riunirà in un unico spazio l'intero ecosistema scolasticono per offrire una visione del futurodell'istruzione. Avrà l’obiettivo di favorire lo scambio tra tutte le parti coinvolte, dando nuove prospettivedidattica dentro e fuori l’aula, dell’uso consapevole delle tecnologie, delle politiche del lavoro, trattando temi come il benessere, la protezione dei dati e dei minori e tanto altro L'articolo .