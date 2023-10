A che ora Sonego-Jarry e dove vederla in tv | programma | streaming | ATP Shanghai 2023

Leggi su oasport

(Di domenica 8 ottobre 2023) Il terzo turno del tabellone principale di singolare maschile del RolexMastersdi tennis si completerà domani, lunedì 9 ottobre: nel terzo match a partire dalle ore 06.30 italiane sullo Show Court 3 si giocherà la sfida tra l’azzurro Lorenzoed il cileno Nicolas, testa di serie numero 22. Si tratta del terzo incrocio tra i due: 2-0 pernei precedenti. L’azzurro, infatti, ha vinto sia nel 2019 a Buenos Aires, sia meno di un mese fa nel corso della sfida tra Italia e Cile nella fase a gironi delle Finali di Coppa Davis, imponendosi in rimonta per 3-6 7-5 6-4. Sarà possibile seguire l’incontroin diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la direttaverrà assicurata da Sky Go e Now. OA ...