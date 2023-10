A che ora Frosinone-Verona oggi in tv | Serie A | canale | programma | streaming | arbitro | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di domenica 8 ottobre 2023) Vista la pausa per le Nazionali che incombe, quest’si chiuderà l’ottava giornata dellaA 2023-2024 innel weekend in corso: a partire dalle ore 15.00, ildi Eusebio Di Francesco ospiterà ildi Marco Baroni in una sfida decisamente delicata per il futuro delle due squadre, le quali andranno a caccia di un successo per alimentare ancor di più la propria classifica. Ildi Eusebio Di Francesco è reduce dalla seconda sconfitta stagionale con la Roma: i ciociari si affideranno a Turati in porta, Oyono, Okoli, Monterisi e Marchizza andranno a formare la linea difensiva, Barrenechea agirà in cabina di regia, affiancato da Brescianini e Mazzitelli, mentre il tridente d’attacco vedrà in azione Soulé, Baez e Cheddira. L’ultima uscita stagionale con ...