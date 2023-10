8 ottobre 1922 | la nascita di Nils Liedholm VIDEO

Leggi su glieroidelcalcio

Lo svedese ha giocato per 12 stagioni nel Milan totalizzando 359 presenze ed 81 reti. Il centrocampista, appesi gli scarpini al chiodo ha iniziato la carriera da allenatore proprio con i rossoneri che guiderà a più riprese. I suoi ricordi più belli, da mister, però sono quelli con la Roma con cui ha vinto lo Scudetto della stagione 1982-1983 e con cui è andato vicino a vincere la Coppa dei Campioni del 1984. Torna sulla panchina dei giallorossi altre due volte. Oggi avrebbe compiuto 101 anni e non ci resta che omaggiarlo per quanto ci ha regalato.