7 Ottobre 2023 – Attacco a sorpresa di Hamas contro Israele | si contano a decine i morti

Leggi su strumentipolitici

(Di domenica 8 ottobre 2023) Une su larga scala con oltre 5mila razzi e svariati blitz di terra ha colpitoha scatenato l’operazione ribattezzata ‘Tempesta-Al Asqa’ e il bilancio è pesante. Iisraeliani sono oltre 200 mentre i feriti superano i millecinquecento. Ha provocato proteste in Serbia la decisione delle autorità croate di disporre la rimozione delle iscrizioni in cirillico sulle lapidi funerarie di serbi in una località della Dalmazia. Il ministero degli Esteri tedesco ha smentito la notizia secondo cui per il prossimo anno non sono previsti ulteriori finanziamenti per le ong che si occupano di assistenza a terra e salvataggio in mare: “I resoconti dei media non sono corretti“. Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg effettuerà entrouna visita ...