(Di sabato 7 ottobre 2023) I campioni i carica delsi rituffano in Eredivisie nell’ultima partita prima della sosta dopo aver giocato una bella partita in trasferta contro l’Atletico Madrid, terminata con una sconfitta per 3-2. La squadra di Arne Slot paga i due pareggi di inizio stagione e così la classifica dice che ha quattro punti in meno InfoBetting: Scommesse Sportive e

Le altre partite Tra le partite che promettono almeno tre gol complessivi ci sono Bayern Monaco - Friburgo di Bundesliga,e Sparta Rotterdam - PSV Eindhoven di Eredivisie, ......- GO Ahead Eagles e PSV Eindhoven - Volendam di Eredivisie, Girona - Real Madrid di Liga ... Milan - Lazio in Serie A, Lipsia - Bayern Monaco im Bundesliga e Heracles Almelo -in ...

Zwolle-Feyenoord (domenica 08 ottobre 2023 ore 12:15): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Zwolle vs Feyenoord Prediction and Betting Tips | October 8, 2023 Sportskeeda

Feyenoord neemt het aanstaande zondag op tegen PEC Zwolle. Feyenoord is de favoriet, maar moet op bezoek in Zwolle. In het verleden bleek dit al eens een lastig karwei te zijn. Voetbalflitsen blikt ...Bij promovendus PEC Zwolle keert Arne Slot zondag met Feyenoord terug op bekend terrein. De oefenmeester uit Bergentheim verwacht een lastig duel met zijn oude liefde, waar hij zijn debuut in het ...