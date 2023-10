Zirkzee | «Il mio gol di puro istinto Bello segnare a San Siro»

(Di sabato 7 ottobre 2023) Joshuarivela su Dazn il modo con cui è arrivato al gol. Il calciatore è felice del punto guadagnato dal suo Bologna contro l’Inter. GOL –spiega: «Ad essere onesto non ho pensato, ho tirato e basta. Avevo Orsolini a destra e l’altro mio compagno a sinistra. Bellissimo ottenere un punto qui, in questo stadio, tutto nasce dal. Dovrei calciare di più e trovare più gol. Sono più fiducioso, non c’è nessuna sensazione migliore dia Sancontro l’Inter. Noi abbiamo fatto un ottimo lavoro, dobbiamo continuare così» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - ...

Serie A: 8° giornata di campionato Mourinho: "Ilpresente è solo la Roma, ma in futuro lavorerò ... De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis, Moro, Freuler, Ferguson, Orsolini,, ...Il simbolo oggi è stato Joshua (n.d.r) che è un attaccante e nonostante questo non va in ... Oggi abbiamo sofferto pochissimo, perché aparere il rigore è inesistente. Oggi Saelemaekers ha ...

Cruz: "Apprezzo Zirkzee per la sua completezza. Motta propone un ... Bologna Sport News

Verona Bologna, Freuler sogna l'esordio. Motta: “Il mio rinnovo ... Quotidiano Sportivo

L’allenatore ha azzardato con un paragone che sicuramente è abbastanza inusuale. Ma possiamo dire che a lui è concesso, visto che di quella squadra era uno degli assoluti… Leggi ...L’Inter ha registrato tre vittorie consecutive in casa contro il Bologna in Serie A e in entrambe le ultime due in ordine di tempo ha addirittura trionfato con il punteggio di 6-1 – la formazione ...