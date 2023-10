Zendaya | svelato il segreto del suo liscio perfetto | ecco come ottenerlo

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 7 ottobre 2023) Giaele De Donà ha dimenticato Oriana Marzoli? La frase in radio che lascia perplessi – VIDEOAnnalisa e il pensiero dolce e rispettoso verso Maria De FilippiFedez finalmente oggi è tornato a casa,cosa lo ha salvato – VIDEO Nel corso della Paris Fashion Week, da poco terminata, tra le celebrities che hanno preso parte alle incantevoli sfilate dei brand della haute couture, di certo non è passata inosservata l’amatissima, che ha fatto la sua comparsa estasiando tutti con il suo hairstyle super. Una pettinatura semplice ma molto raffinata che i suoi fan hanno subito cercato di replicare.capelli lisci:il suo hairstyle per LVbrand Ambassador del celebre marchio Louis Vuitton, durante la sfilata della nota Maison francese, la modella e ...