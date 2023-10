WWE Fastlane 2023 – Preview

(Di sabato 7 ottobre 2023) Buon sabato a tutti amici appassionati di Wrestling e bentornati sulle nostre pagine per una nuovatargata World Wrestling Entertainment: tocca a. Cinque Match in programma al momento nel quale scrivo, la serata di venerdì, e cinque pronostici pronti per voi. Da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. i i TAG TEAM MATCH John Cena & LA Knight vs Solo Sikoa & Jimmy Uso (w/Paul Heyman) Roman Reigns sta per tornare, e quando lo farà sarà arrabbiatissimo con i suoi sodali nonché famigliari, e lo sarà perché avranno perso questa contesa. Fulcro del Match è LA Knight, perché a mio modo di vedere è lui che la WWE deve mettere al centro, regalargli il Pin insieme alla vittoria e lanciarlo, almeno per un tentativo, verso un incontro per il titolo che conta. John Cena lo aiuterà non poco e dall’altra parte ...

WWE Fastlane, la match card con tutti gli incontri Milanosportiva.com

Ecco la card aggiornata di WWE Fastlane Tuttowrestling

Buon sabato a tutti amici appassionati di Wrestling e bentornati sulle nostre pagine per una nuova Preview targata World Wrestling Entertainment: tocca a Fastlane. Cinque Match in programma al momento ...WWE SmackDown ended in wild scenes this week as The Bloodline and The Judgment Day officially formed a union. Rhea Ripley proved to be the instigator after she and her group took over The Bloodline’s ...