WWE | Corey Graves getta benzina sul fuoco e cita CM Punk a SmackDown!

(Di sabato 7 ottobre 2023) Nel mondo del wrestling ormai non si parla d’altro che del possibile ritorno di CMin WWE. Mentre il suo contratto con la AEW è stato bruscamente interrotto a causa di un alterco nel backstage, sono circolate voci secondo cui il Best in the World potrebbe fare il suo ritorno in WWE a Survivor Series nella sua città natale, Chicago. E mentre ieri sono stati i fan a manifestare su Spotify l’interesse per questo clamoroso ritorno, ecco un altro episodio che farà impazzire il WWE Universe. Cit. Durante la puntata di Smackdown di ieri, la WWE ha iniziato a pubblicizzare gli incontri di Fastlane. Tuttavia, non sono stati gli annunci degli incontri a catturare l’attenzione di tutti, ma una frase molto interessante pronunciata da. Mentre sullo schermo appariva la grafica dell’incontro tra Seth Rollins e Shinsuke ...

Altri invece ipotizzano un suo ritorno a sorpresa alla Royal Rumble 2024, in programma sabato 27 gennaio al Tropicana Field di Tampa Bay, in Florida. Di recente, Shawn Michaels aveva anche affermato ...Is CM Punk returning to WWE A comment made during this week's episode of SmackDown has led many to believe that CM Punk is coming back.