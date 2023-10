WTA Zhengzhou 2023 | il tabellone Tris di azzurre al via | Bronzetti e Paolini in zona big

(Di sabato 7 ottobre 2023) Per la seconda volta nella propria storia il torneo WTA diva in scena sul circuito maggiore, e questa volta lo fa con i crismi della categoria 500. In breve, ciò significa che ci sono diverse big al via per provare a succedere a Karolina Pliskova, vincitrice dell’edizione 2019. Sono tre leal via. Lucia, originariamente neldi qualificazione, è invece entrata come alternate in quello principale e sfiderà la cinese Hanyo Guo, numero 439 nell’ultima classifica WTA e perciò destinataria di una wild card. Possibile il secondo turno con Ons Jabeur. Nello spot della tunisina anche Elisabetta Cocciaretto, che però ha un confronto più complicato, quello con la russa Daria Kasatkina, che arriva da una buona serie di risultati tra tornei nordamericani e Tokyo. Matteo Arnaldi prosegue la ...

COPERTURA TV MONTEPREMI5002023 PRIMO TURNO - 7.900 (1 punto) SECONDO TURNO - 10.940 (55 punti) QUARTI DI FINALE - 20.040 (100 punti) SEMIFINALE - 41.190 (175 punti) FINALISTA - 70.520 ...Lucia Bronzetti è l'unica azzurra ai nastri di partenza delle qualificazioni del "Open" (500 - montepremi 780.637 dollari) che si disputa sui campi in cemento della capitale della provincia di Henan, in Cina. La 24enne riminese di Villa Verucchio, n.64e terza ...

WTA Zhengzhou 2023: il tabellone. Tris di azzurre al via, zona big ... OA Sport

Bronzetti nelle “quali” di Zhengzhou - Wta SuperTennis

Four-time Grand Slam winner Iga Swiatek handed Coco Gauff her first defeat in 17 matches as she claimed a dominant win in the semi-final of the China Open.Coco Gauff's winning streak came to an end at the China Open on Saturday, but she will look to return to winning ways in a couple of days when she makes her Zhengzhou Open debut.